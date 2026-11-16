Краснодар вошел в пятерку лучших городов России для шопинга
Краснодар вошел в топ-5 лучших для шопинга городов России. Его выбрали 15% участников опроса, который провели сервис «Работа.ру» и финтех-компания ЮMoney накануне ноябрьских распродаж. Результатами исследования, основанного на ответах более 3,2 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России, с «Ъ-Кубань» поделились эксперты ЮMoney.
Рейтинг возглавили Москва (59%) и Санкт-Петербург (37%). Среди лучших для покупок городов участники опроса также назвали Екатеринбург и Казань (по 15%), Калининград (13%), Сочи (11%), Владивосток (10%), Ростов-на-Дону (9%), Новосибирск (8%), Нижний Новгород (7%). Еще 24% респондентов указали другие города.
«По результатам опроса, в пятерку лучших городов для шопинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар. Мы в ЮKassa видим, что эти города стали главным двигателем потребительской активности по росту числа покупок перед ноябрьскими распродажами. У каждого города-лидера складывается собственная модель спроса»,— отметила руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина. По ее оценке, распродажи больше не провоцируют импульсивные покупки: россияне заранее планируют, что им действительно нужно, и используют сезонные скидки, чтобы выгодно закрыть конкретные задачи — от обновления гардероба до получения впечатлений и заботы о себе.
Исследование ЮMoney покупательских предпочтений накануне распродаж показало, что с 26 октября по 8 ноября 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители кубанской столицы вдвое чаще оплачивали фотостудии и танцевальные школы, средний чек составил 1 322 руб. (-35% год к году) и 4 161 руб. (+1%) соответственно.
Кроме того, втрое год к году вырос спрос на детскую одежду. Средний чек такой покупки также увеличился в три раза — до 16 083 руб. На 50% выросло количество покупок женских аксессуаров. При этом средний чек такой покупки за год снизился на 21% — до 7 233 руб. Востребованность зоотоваров увеличилась на 37%, а средний чек стал ниже на 18% и составил 6 470 руб. Аналитики ЮMoney добавили, что количество оплат за образовательные услуги в Краснодаре выросло в 3 раза, средний чек — 7 794 руб. (+2%).