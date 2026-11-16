Краснодар вошел в пятерку лучших городов России для шопинга

Кроме того, втрое год к году вырос спрос на детскую одежду. Средний чек такой покупки также увеличился в три раза — до 16 083 руб. На 50% выросло количество покупок женских аксессуаров. При этом средний чек такой покупки за год снизился на 21% — до 7 233 руб. Востребованность зоотоваров увеличилась на 37%, а средний чек стал ниже на 18% и составил 6 470 руб. Аналитики ЮMoney добавили, что количество оплат за образовательные услуги в Краснодаре выросло в 3 раза, средний чек — 7 794 руб. (+2%).