В Оренбургской области двое жителей Уфы похитили парфюмерию на 70 тысяч рублей

В Оренбуржье представитель сетевого магазина косметики и парфюмерии обратился с заявлением о хищении неизвестными четырех флаконов с парфюмом на общую сумму 68,8 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска установили причастность двух ранее судимых жителей Уфы 17 и 19 лет, сообщает полиция региона.