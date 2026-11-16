В Оренбургской области двое жителей Уфы похитили парфюмерию на 70 тысяч рублей
В Оренбуржье представитель сетевого магазина косметики и парфюмерии обратился с заявлением о хищении неизвестными четырех флаконов с парфюмом на общую сумму 68,8 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска установили причастность двух ранее судимых жителей Уфы 17 и 19 лет, сообщает полиция региона.
По информации ведомства, несовершеннолетний подозреваемый отвлекал консультанта магазина, в это время его старший подельник похищал парфюмерию, пряча под одежду. Со слов задержанных, похищенное имущество они продали случайным людям. Ранее задержанные совершили хищение кофемашины на территории Оренбурга.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.