Больше чем пухляк. В Шерегеше готовят карнавальный спуск и концерт Олега Газманова

— Мы видим, как меняется запрос аудитории. Гостям уже недостаточно просто катания, им нужен комплексный отдых и яркие эмоции для всей семьи, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Развитие курортной инфраструктуры и создание таких событийных точек притяжения — это часть нашей стратегии. Мы хотим, чтобы Шерегеш ассоциировался не только со знаменитым пухляком, но и с качественным семейным досугом, большим праздником. Именно поэтому мы поддерживаем проекты, где спорт, творчество и семейные традиции объединяются в единое целое.