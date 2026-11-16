Больше чем пухляк. В Шерегеше готовят карнавальный спуск и концерт Олега Газманова
«Шермонт» представил программу открытия нового горнолыжного сезона
Курорт «Шермонт» представил масштабную программу мероприятий, посвященную старту нового горнолыжного сезона 2026-2027. Несмотря на то, что сезон уже открыт благодаря ранней зиме, главные события для жителей и гостей Кузбасса состоятся 21 ноября.
В 15:00 на большой сцене возле отеля «Шермонт» стартует фестиваль «Шерегешфест», где гостей ждут интерактивные локации, развлечения, подарки от партнеров и приятные сюрпризы.
В 16:00 состоится одно из самых зрелищных моментов фестиваля — первый снежный карнавальный спуск сезона. Йети, снежинки и королевы, супергерои — организаторы ждут всех на трассе в невероятных костюмах. Принять участие может каждый: достаточно придумать образ, собрать друзей и зарегистрироваться на сайте шерегешфест.рф. В 17:30 пройдет розыгрыш подарков.
Главным музыкальным событием вечера станет выступление народного артиста России Олега Газманова, который в 18:00 представит зрителям свою программу и новую песню «Шерегеш — место силы». В 19:00 на сцену выйдет кавер-группа «Голливуд» с главными хитами, в 20:00 продолжит вечеринку диджей-сет. В 21:00 небо Шерегеша раскрасит праздничный фейерверк, который ознаменует начало зимнего сезона.
— Мы видим, как меняется запрос аудитории. Гостям уже недостаточно просто катания, им нужен комплексный отдых и яркие эмоции для всей семьи, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Развитие курортной инфраструктуры и создание таких событийных точек притяжения — это часть нашей стратегии. Мы хотим, чтобы Шерегеш ассоциировался не только со знаменитым пухляком, но и с качественным семейным досугом, большим праздником. Именно поэтому мы поддерживаем проекты, где спорт, творчество и семейные традиции объединяются в единое целое.
Что еще в новом сезоне? Крупнейший термальный комплекс, вотчина Деда Мороза и веер новых трасс
Отдыхающие в этом сезоне получат массу новых возможностей на курорте «Шермонт», развитием которого занимается компания «УГМК-Застройщик». Создана новая экосистема отдыха, рассчитанная на любой бюджет.
С начала года открылся пятизвездочный отель «Шермонт» с рестораном, караоке-клубом TRUFF, тренажерным залом и банным комплексом. Введен в эксплуатацию второй отель на 328 номеров, который готовится к открытию. В долгосрочной перспективе — через год планируется ввод третьего гостиничного комплекса, а через два года — четвертого.
Помимо премиального сегмента, для гостей открыт демократичный формат размещения — отель «Сказки Горной Шории». Сейчас он предлагает 54 номера, а к Новому году фонд пополнится еще 73 номерами. При этом гости отеля получают доступ ко всей премиальной инфраструктуре курорта в шаговой доступности.
Для тех, кто хочет сделать Шерегеш своим вторым домом, «УГМК-Застройщик» запускает проект курортной недвижимости — эко-квартал «Кедровый». Уже получено разрешение на строительство первых жилых домов. Проект расположен в горной деревне курорта, уникальной заповедной локации между секторами А и В. Здесь годами сохранялась атмосфера настоящей курортной деревни для проживания туристов с гостевыми домами и шале.
Главной точкой притяжения станет крупнейший в Кузбассе термальный комплекс с открытым подогреваемым бассейном, водопадами, банями и саунами. Он будет работать ежедневно, привлекая гостей круглый год.
На территории курорта появятся каток с прокатом коньков, территория для игры в зимний футбол и Вотчина Деда Мороза. С 20 декабря здесь начнут проходить мастер-классы и праздничные мероприятия. Готовится к открытию ресторан «Коптильня» от создателей легендарного бара «Грелка».
Для любителей горных лыж и сноубординга в секторе F запустят новую гондольную канатную дорогу «Центральная», которая ведет на вершину горы Зеленая. Ее протяженность составит 2250 метров, а пропускная способность — 2335 человек в час. Она работает в дополнение в секторе F к кресельной канатной дороге «Шермонт» с подогреваемыми сиденьями. Запуск «Центральной» позволяет открыть веер разнообразных снежных трасс общей протяженностью 11 км в разные секторы курорта.
Для удобства гостей работают бесплатные парковки (с 9:00 до 18:00): 350 машиномест у подъемника «Шермонт» и 300 у «Центрального». Вечером площадки превращаются в многофункциональные пространства с мультимедийным экраном, сценой и активностями.
В планах развития курорта — создание нового общественного сердца Шерегеша. Через два года в секторе F, на базе новой инфраструктуры, должна появиться центральная площадь. Она станет главной площадкой для проведения масштабных событийных и праздничных мероприятий, объединяющей жителей и гостей курорта. В настоящее время «УГМК-Застройщик» совместно с архитектурным бюро «Гордеев-Демидов» разрабатывают концепцию пространства.
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