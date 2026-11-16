Из Челябинска в Таджикистан вернули 20 т зараженного винограда
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора не допустило к продаже в Челябинске партию импортного винограда объемом 20 т из Таджикистана из-за заражения карантинным паразитическим сорняком — повиликой. Груз вернули отправителю в страну происхождения, сообщили в надзорном ведомстве.
Партия поступила на склад временного хранения в Челябинске 12 ноября и предназначалась для реализации на территории областного центра. На следующий день специалисты Челябинского отделения Уральского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» по результатам лабораторных исследований подтвердили наличие в ягодах опасного карантинного объекта. Инспекторы выдали собственнику предписание о принятии мер, после чего владелец решил вывезти продукцию обратно в Таджикистан.
Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, 12 ноября сотрудники челябинского Россельхознадзора по аналогичной причине запретили реализацию еще 20 т винограда, также поступившего из Таджикистана и зараженного повиликой. Тот объем перевозчик также вернул отправителю.