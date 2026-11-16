Из Челябинска в Таджикистан вернули 20 т зараженного винограда

Партия поступила на склад временного хранения в Челябинске 12 ноября и предназначалась для реализации на территории областного центра. На следующий день специалисты Челябинского отделения Уральского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» по результатам лабораторных исследований подтвердили наличие в ягодах опасного карантинного объекта. Инспекторы выдали собственнику предписание о принятии мер, после чего владелец решил вывезти продукцию обратно в Таджикистан.