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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

Спортсмен из Оренбуржья Максим Гребнев победил на международном турнире по настольному теннису

Оренбуржец Максим Гребнев в парном разряде с Никитой Артеменко стал победителем финала WTT Contender Istanbul 2026. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Сергей Киселев / Коммерсантъ

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Максим Гребнев и Никита Артеменко в финале победили представителей Люксембурга Луку Младеновича и Маэля ван Десселя со счетом 3:1.
В этом году Максим Гребнев получил третий титул на турнирах серии WTT. Ранее он побеждал на соревнованиях в Ташкенте и Алматы.

Авторы

  • Руфия Кутляева