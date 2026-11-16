Спортсмен из Оренбуржья Максим Гребнев победил на международном турнире по настольному теннису
Оренбуржец Максим Гребнев в парном разряде с Никитой Артеменко стал победителем финала WTT Contender Istanbul 2026. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.
Максим Гребнев и Никита Артеменко в финале победили представителей Люксембурга Луку Младеновича и Маэля ван Десселя со счетом 3:1.
В этом году Максим Гребнев получил третий титул на турнирах серии WTT. Ранее он побеждал на соревнованиях в Ташкенте и Алматы.