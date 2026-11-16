Власти Анапы ищут инвесторов, готовых оказать помощь дольщикам ЖК на Парковой

ЖК на Парковой в Анапе, состоящий из трех многоквартирных домов, компания «Еврострой» начала возводить в 2006 году, однако из-за отсутствия разрешительных документов стройка была остановлена спустя четыре года. В 2024 году по решению Анапского горсуда недострои (два, восемь и девять этажей) были снесены. Единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев в феврале 2013 года был осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В 2016 году он погиб в результате ДТП.