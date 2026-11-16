Власти Анапы ищут инвесторов, готовых оказать помощь дольщикам ЖК на Парковой
Власти Анапы продолжают работу по урегулированию ситуации с покупателями квартир в доме на ул. Парковой, 60в, который был признан самовольной постройкой и снесен по решению суда. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, инвесторы уже восстановили права 39 граждан, пострадавших от действий застройщика.
«Жилой комплекс по адресу: Анапа, ул. Парковая, 60в возводился в отсутствие разрешения на строительство, денежные средства граждан застройщик привлекал в нарушение законодательства, за что был привлечен к уголовной ответственности. Решением Анапского городского суда объект был признан самовольной постройкой и подлежал сносу. Решение суда было исполнено»,— пояснила Светлана Маслова в мессенджере «Макс».
Она отметила, что, поскольку строительство велось без разрешения, дом не был включен в единый реестр проблемных объектов. Это означает, что восстановление прав граждан за счет мер господдержки невозможно — у администрации отсутствуют правовые основания для выплаты денежных компенсаций или предоставления жилья.
«Вместе с тем администрация принимает меры по поиску инвесторов, готовых за свой счет оказать содействие в разрешении ситуации. На сегодняшний день инвесторами восстановлены права 39 граждан. Инвесторы помогают гражданам инициативно, исходя из своих финансовых возможностей. Одним из инвесторов предоставлены квартиры и выплачены денежные средства части граждан. Сейчас на исполнении у другого инвестора есть заявления граждан, согласившихся на выплату денежных средств в размере 90% от вложенной суммы. В силу финансовых обстоятельств он приостановил выплату, но от обязательств не отказался»,— подчеркнула глава Анапы.
По ее словам, в администрации создана рабочая группа по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан, пострадавших вследствие неисполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования. Прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Крымская, 99, тел. +7(861-33) 3-95-12, доб. 305.
«Работа по подбору вариантов решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, будет продолжена»,— резюмировала Светлана Маслова.
ЖК на Парковой в Анапе, состоящий из трех многоквартирных домов, компания «Еврострой» начала возводить в 2006 году, однако из-за отсутствия разрешительных документов стройка была остановлена спустя четыре года. В 2024 году по решению Анапского горсуда недострои (два, восемь и девять этажей) были снесены. Единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев в феврале 2013 года был осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В 2016 году он погиб в результате ДТП.