В Новороссийске 16 ноября проведут учения со стрельбами
В акватории морского порта Новороссийск 16 ноября проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.
Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59. Военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.
Во время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации. Ограничение распространяется на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и другие аналогичные средства передвижения по воде.