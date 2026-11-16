Ставропольская компания запустила орбитальный спутник

«КОЭН» предназначен для оптической съемки Земли с разрешением до 0,5 м на пиксель. В материалах проекта также указаны масса около 500 кг, полоса съемки шириной 12 км, расчетный срок службы пять лет и производительность до 15 млн кв. км в год. После запуска «МТ-ЛАБ» сообщила, что спутник передает телеметрию в штатном режиме. «Роскосмос» не приводил в сообщении о запуске технические характеристики аппаратов.