Ставропольская компания запустила орбитальный спутник
14 ноября ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли — «КОЭН» и «Киноспутник». «Роскосмос» сообщил, что оба аппарата достигли расчетной орбиты и их приняли под управление. «КОЭН» разработала компания Стилспэйс, входящая в группу компаний «Стилсофт», головной офис которой находится в Ставрополе. Заказчиком выступило ООО «МТ-ЛАБ». «Киноспутник» создала группа «СПУТНИКС».
Старт состоялся в 4:16 мск. Вместе с двумя основными аппаратами ракета доставила на орбиту ещё 12 малых спутников попутной нагрузкой. После отделения от третьей ступени разгонный блок «Фрегат» вывел аппараты на расчетные орбиты.
«Меньше чем за два года мы создали, испытали и запустили первый в России сверхвысокодетальный частный космический аппарат дистанционного зондирования Земли!», — говорится в сообщении компании «Стилспэйс».
«КОЭН» предназначен для оптической съемки Земли с разрешением до 0,5 м на пиксель. В материалах проекта также указаны масса около 500 кг, полоса съемки шириной 12 км, расчетный срок службы пять лет и производительность до 15 млн кв. км в год. После запуска «МТ-ЛАБ» сообщила, что спутник передает телеметрию в штатном режиме. «Роскосмос» не приводил в сообщении о запуске технические характеристики аппаратов.
Сведения о распределении ролей в проекте опубликованы в презентации на площадке Фонда НТИ: разработку «КОЭН» в интересах ООО «МТ-ЛАБ» выполняет группа компаний «Стилсофт», проект получил поддержку Фонда НТИ.
Другой крупный аппарат «Киноспутник» о разработала группа «СПУТНИКС» на платформе «Паллада». Аппарат весит около 200 кг, его камера снимает в панхроматическом и мультиспектральном режимах с разрешением 0,8 м на пиксель. В «СПУТНИКС» сообщили, что центр управления в Сколково получил телеметрию и системы аппарата работают штатно.
Снимки с обоих спутников предназначены для мониторинга землепользования, строительства, инфраструктуры и природных явлений. Для «Стилсофта» запуск «КОЭН» стал частью работы над космическими системами ДЗЗ. Отдельно компания развивает программу «Стилсат» и оператора «Стилспэйс»; «КОЭН» к этой линейке не относится.
«Роскосмос» назвал миссию первым субсидируемым запуском частных спутников по нацпроекту «Космос». Глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что часть стоимости запуска оплатило государство, чтобы поддержать выход частных операторов на рынок. Размер субсидии не раскрыли. «Главкосмос» назвал миссию первым кластерным запуском в своей практике: на одной ракете разместили две основные полезные нагрузки и 12 малых аппаратов.