Прокуратура контролирует права пассажиров из-за задержек поездов после ограничений на Крымском мосту
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов, вызванными ранее введенными ограничениями движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Задержки поездов зафиксированы 16 ноября. Транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Граждане также могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры, позвонив по номеру 8-919-899-87-33.