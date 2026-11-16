Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Прокуратура контролирует права пассажиров из-за задержек поездов после ограничений на Крымском мосту

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов, вызванными ранее введенными ограничениями движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Задержки поездов зафиксированы 16 ноября. Транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Граждане также могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры, позвонив по номеру 8-919-899-87-33.

Авторы

  • Алина Зорина