В Ставрополе Hyundai при выезде с парковки сбил подростка на велосипеде

За рулем Hyundai находилась местная жительница. Ее водительский стаж составляет один год. Освидетельствование показало, что женщина была трезва; за последние два года Госавтоинспекция не фиксировала за ней нарушений правил дорожного движения. Эти сведения характеризуют водительницу, но сами по себе не устанавливают причину столкновения: официальная предварительная версия связывает происшествие с тем, что она не заметила велосипедиста при движении задним ходом.