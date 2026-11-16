В Ставрополе Hyundai при выезде с парковки сбил подростка на велосипеде
В Ставрополе 16-летний велосипедист получил травму головы после столкновения с Hyundai. ДТП произошло около 00:15 15 ноября на улице Лермонтова, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.
По предварительным данным, 20-летняя водительница выезжала задним ходом с парковки и не заметила подростка, который ехал в направлении улицы Ломоносова.
После удара юношу доставили в больницу. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение.
За рулем Hyundai находилась местная жительница. Ее водительский стаж составляет один год. Освидетельствование показало, что женщина была трезва; за последние два года Госавтоинспекция не фиксировала за ней нарушений правил дорожного движения. Эти сведения характеризуют водительницу, но сами по себе не устанавливают причину столкновения: официальная предварительная версия связывает происшествие с тем, что она не заметила велосипедиста при движении задним ходом.
«В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля «Хендэ» находилась 20-летняя местная жительница, водительский стаж которой составляет 1 год. За последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ она не привлекалась. По результатам освидетельствования водитель трезва», говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.