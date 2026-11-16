На Ставрополье сделали капремонт в 345 домах на 3,1 млрд рублей

Больше всего работ пришлось на крыши: их отремонтировали в 194 домах. В 108 домах обновили внутридомовые сети электроснабжения, в 70 — фасады. Также фонд принял работы по замене всех 51 лифта, включенного в план. В программу вошли ремонт фундаментов, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также подвальных помещений.