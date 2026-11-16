На Ставрополье сделали капремонт в 345 домах на 3,1 млрд рублей
На Ставрополье приняли работы по капитальному ремонту в 345 многоквартирных домах. По данным, приведённым в исходном сообщении, подрядчики сдали 482 конструктивных элемента, а стоимость принятых работ составила 3,1 млрд руб. Эти цифры генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко представил на заседании профильного комитета Думы региона, сообщает пресс-служба фонда.
Больше всего работ пришлось на крыши: их отремонтировали в 194 домах. В 108 домах обновили внутридомовые сети электроснабжения, в 70 — фасады. Также фонд принял работы по замене всех 51 лифта, включенного в план. В программу вошли ремонт фундаментов, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также подвальных помещений.
Региональная программа на 2026 год предусматривает ремонт 660 конструктивных элементов в 433 жилых зданиях. Плановая стоимость работ составляет 3,94 млрд руб. По числу элементов принятые работы охватывают около 73% годового плана, по стоимости — около 79%.
План 2025 года включал 625 конструктивных элементов в 420 домах стоимостью 3,3 млрд руб. В 2026 году число запланированных элементов выросло на 5,6%, домов — на 3,1%, а стоимость программы — примерно на 19%.
Фонд капитального ремонта проводит работы, чтобы восстанавливать общее имущество до того, как износ приведёт к серьёзным неисправностям. Корниенко отметил, что фонд должен выявлять проблемы каждого дома, своевременно реагировать на них и добиваться качественного результата. По его словам, цель программы — создать для жителей безопасные и комфортные условия проживания.
Основным источником финансирования программы остаются взносы собственников помещений. На 1 сентября их собираемость достигла 92%. Поступившие средства позволяют планировать ремонт и выполнять обязательства по приведению жилых зданий Ставропольского края в нормативное состояние.