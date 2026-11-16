Проект «Рисуем письма» филиала «Азот» — лучший на конкурсе «Серебряные нити»

Совместную работу во время реализации проекта «Рисуем письма» провели сотрудники предприятия и корпоративного музея «Азота», педагоги и ученики березниковских школ искусств. В выставочном пространстве дети посмотрели телепроекты пресс-службы предприятия: «Здравствуйте, мои родные», «Письма из 21 века» и «Дети войны». Под впечатлением от увиденного юные художники создали произведения, в которых отразили свои эмоции, переживания и размышления о Великой Отечественной войне. Лучшие работы вошли в экспозицию, посвященную Великой Победе. Часть картин украсила остановочные комплексы города.