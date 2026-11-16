Проект «Рисуем письма» филиала «Азот» — лучший на конкурсе «Серебряные нити»
Историко-патриотический проект «Рисуем письма» пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» занял первое место в национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити». Экспертное жюри признало инициативу сильнейшей в номинации «Лучший специальный проект event+media в корпоративных коммуникациях».
Совместную работу во время реализации проекта «Рисуем письма» провели сотрудники предприятия и корпоративного музея «Азота», педагоги и ученики березниковских школ искусств. В выставочном пространстве дети посмотрели телепроекты пресс-службы предприятия: «Здравствуйте, мои родные», «Письма из 21 века» и «Дети войны». Под впечатлением от увиденного юные художники создали произведения, в которых отразили свои эмоции, переживания и размышления о Великой Отечественной войне. Лучшие работы вошли в экспозицию, посвященную Великой Победе. Часть картин украсила остановочные комплексы города.
Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:
Проект «Рисуем письма» смог объединить в себе глубокие исторические смыслы, патриотическое воспитание и современные медиаинструменты. Важно, что наша работа получила столь высокую оценку на одной из самых авторитетных и престижных площадок страны в сфере промышленного пиара и корпоративных медиа.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе БерезникиРеклама