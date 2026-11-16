Промышленность Ставрополя за восемь месяцев выросла на 7,7%

Прогноз администрации предусматривает инвестиции в основной капитал на уровне 134,1 млрд руб. по итогам 2026 года и 229 млрд руб. к 2036 году. Эти показатели нельзя напрямую сопоставлять с суммой сопровождаемых проектов: речь идет о разных величинах — годовом объеме инвестиций и стоимости отдельных инициатив. Утвержденная городская стратегия до 2036 года также содержит более подробную динамику: инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств составили 132 млрд руб. в 2024 году и 125 млрд руб. в 2025-м; на 2028 год заложено 149,6 млрд руб., на 2031-й — 173 млрд руб., на 2036-й — 217,4 млрд руб. Значит, показатель 229 млрд руб. из представленного на комиссии прогноза, вероятно, использует другую методику или охват; в сообщении это различие не пояснили.