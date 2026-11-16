Промышленность Ставрополя за восемь месяцев выросла на 7,7%
В январе—августе 2026 года предприятия Ставрополя отгрузили продукции на 74 млрд руб. — на 7,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Оборот торговли вырос на 11%, общественного питания — на 15,4%. Эти показатели городская администрация представила на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где участники обсуждали прогноз развития Ставрополя, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Глава города Иван Ульянченко связал дальнейший рост с запуском инвестиционных проектов, развитием промышленных предприятий и поддержкой бизнеса. По его словам, экономический рост должен создавать рабочие места и улучшать качество жизни. Конкретные отрасли, которые обеспечили прирост отгрузки и торговли, в сообщении администрации не названы.
В городе сопровождают 19 инвестиционных проектов и готовят еще 14. Их общая заявленная стоимость превышает 43,3 млрд руб.; администрация ожидает, что проекты дадут около 3,5 тыс. рабочих мест. Однако список проектов, сроки их запуска и объем уже освоенных средств в опубликованных материалах не раскрыты. Поэтому общая стоимость портфеля отражает планы, а не фактические вложения.
Прогноз администрации предусматривает инвестиции в основной капитал на уровне 134,1 млрд руб. по итогам 2026 года и 229 млрд руб. к 2036 году. Эти показатели нельзя напрямую сопоставлять с суммой сопровождаемых проектов: речь идет о разных величинах — годовом объеме инвестиций и стоимости отдельных инициатив. Утвержденная городская стратегия до 2036 года также содержит более подробную динамику: инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств составили 132 млрд руб. в 2024 году и 125 млрд руб. в 2025-м; на 2028 год заложено 149,6 млрд руб., на 2031-й — 173 млрд руб., на 2036-й — 217,4 млрд руб. Значит, показатель 229 млрд руб. из представленного на комиссии прогноза, вероятно, использует другую методику или охват; в сообщении это различие не пояснили.
По данным городской администрации, в Ставрополе зарегистрировали 77,8 тыс. самозанятых, а число субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 106 тыс. К 2029 году оно, согласно прогнозу, может достичь 128 тыс. Официальная стратегия города фиксировала по итогам 2025 года 98,2 тыс. субъектов МСП, включая около 70,3 тыс. самозанятых, 19,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,7 тыс. юридических лиц. Это подтверждает рост числа предпринимателей, но сравнение требует учета даты и методики подсчета.
На заседании также обсуждали жилье, образование, спорт, дороги и коммунальную инфраструктуру. В 2026 году город рассчитывает ввести 466 тыс. кв. м жилья. Для сравнения, городская стратегия указывает ввод 629,3 тыс. кв. м в 2025 году и прогнозирует 470 тыс. кв. м в 2028-м.