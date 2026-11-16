Беспилотная опасность в Краснодаре отменена
В Краснодаре отменен сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
При обнаружении обломков беспилотников на территории города об этом необходимо сообщить по номеру 112. К частям БПЛА нельзя подходить и по возможности не допускать к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Запрещено фотографировать фрагменты беспилотников.
В сообщении мэрии отмечается, что при обнаружении публикаций об этом в социальных сетях и мессенджерах не стоит отвечать на уточняющие вопросы в комментариях.
«Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край этой ночью в Северском районе пострадали двое взрослых и один ребенок. Сейчас они находятся в больнице. Кроме того, в поселке Ильском в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий.