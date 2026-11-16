Беспилотная опасность в Краснодаре отменена

При обнаружении обломков беспилотников на территории города об этом необходимо сообщить по номеру 112. К частям БПЛА нельзя подходить и по возможности не допускать к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Запрещено фотографировать фрагменты беспилотников.