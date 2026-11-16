В Ставрополе умер ветеран войны с Японией Григорий Башкатов
В Ставрополе на 100-м году жизни умер Григорий Башкатов — участник Великой Отечественной войны и войны с Японией, заслуженный ветеринарный врач России и почетный гражданин города. Глава Ставрополя Иван Ульянченко выразил соболезнования семье и близким Григория Башкатова.
Григорий Башкатов родился 19 сентября 1927 года в городе Ананьеве Одесской области. Когда началась война, ему было 13 лет. Вместе с матерью и сестрой он эвакуировался через Украину в Казахстан. В подростковом возрасте Григорий Башкатов работал в кузнице, на полях и на строительстве железной дороги.
В сентябре 1944 года 17-летнего Григория Башкатова призвали в Красную армию. После подготовки в школе сержантского состава он отправился на Дальний Восток. В составе 221-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта Григорий Башкатов участвовал в Хингано-Мукденской операции против японских войск. По его воспоминаниям, подразделение прошло около 360 км через пустыню Гоби. В одном из боёв полк отразил 12 атак за день. За службу Григорий Башкатов получил медали «За отвагу» и «За победу над Японией», а также орден Отечественной войны II степени. После боевых действий он продолжил службу в морской пехоте в Порт-Артуре и демобилизовался в 1951 году.
После армии Григорий Башкатов окончил Одесский сельскохозяйственный институт с отличием и переехал в Ставропольский край. Он работал ветеринарным врачом, занимался наукой, стал кандидатом ветеринарных наук и написал более 130 научных публикаций. Григорий Башкатов получил звания заслуженного ветеринарного врача России и заслуженного работника ветеринарии Ставропольского края. Он также участвовал в ветеранском движении, выступал перед школьниками и занимался патриотическим воспитанием молодёжи. В 2025 году Ставропольская городская дума присвоила ему звание почётного гражданина города.