В Ставрополе умер ветеран войны с Японией Григорий Башкатов

В сентябре 1944 года 17-летнего Григория Башкатова призвали в Красную армию. После подготовки в школе сержантского состава он отправился на Дальний Восток. В составе 221-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта Григорий Башкатов участвовал в Хингано-Мукденской операции против японских войск. По его воспоминаниям, подразделение прошло около 360 км через пустыню Гоби. В одном из боёв полк отразил 12 атак за день. За службу Григорий Башкатов получил медали «За отвагу» и «За победу над Японией», а также орден Отечественной войны II степени. После боевых действий он продолжил службу в морской пехоте в Порт-Артуре и демобилизовался в 1951 году.