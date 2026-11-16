В Дагестане из-за непогоды к авариям на электросетях подготовили 173 бригады
В Дагестане на фоне сложных погодных условий для устранения возможных аварий на электросетях подготовили 173 оперативные бригады общей численностью 678 специалистов. В их распоряжении находятся 294 единицы специальной техники. Энергетики переведены на круглосуточное дежурство, сообщили в министерстве энергетики и тарифов республики по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным министерства, несмотря на сложные погодные условия, массовых отключений электроэнергии в республике не зафиксировано. Возникающие локальные технологические нарушения устраняются оперативно.
«Дагэнерго» поручено своевременно информировать потребителей о ходе аварийно-восстановительных работ, поддерживать необходимое количество бригад, техники и материалов. При нехватке ресурсов энергетики должны незамедлительно обращаться за помощью в региональный штаб. О ходе работ компания обязана докладывать министерству каждые два часа.
К реагированию также привлечены региональное управление МЧС, Дагестанское региональное диспетчерское управление, единые дежурно-диспетчерские службы и муниципалитеты.
Сообщить о нарушениях электроснабжения жители могут по бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.