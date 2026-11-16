В Дагестане из-за непогоды к авариям на электросетях подготовили 173 бригады

В Дагестане на фоне сложных погодных условий для устранения возможных аварий на электросетях подготовили 173 оперативные бригады общей численностью 678 специалистов. В их распоряжении находятся 294 единицы специальной техники. Энергетики переведены на круглосуточное дежурство, сообщили в министерстве энергетики и тарифов республики по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.