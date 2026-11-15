Махачкалинцев предупредили об отключениях света 16 ноября с 9:00 до 17:00
Жители десятков улиц Махачкалы 16 ноября останутся без электричества на большую часть дня — с 9:00 до 17:00. Причина отключений — плановые работы специалистов, сообщили в администрации города.
Ограничения энергоснабжения затронут следующие улицы Махачкалы: 4-15-я Магистральная, Айвазовского, Акушинского, Багамадова, Воинов-Интернационалистов, Гаджи Алибегова, Дачная, Интернационалистов, Мирзоева, Северо-Осетинская, Юсупова, 9-13-я Линия, Автомобилистов, Али-Гаджи Акунинского, Ахульго, Героев Дагестана, Городская, Дачная (линии), Кор, Локомотивная, Магомедова, Образовательная, Пржевальского, Ставропольская, Учительская, 1-14-я Кооперативная, Барият Мурадова, Газопроводная, Казбекова, Кандидатская, Научная, Олимпийская, Шахбанова, 2-й Газопроводный тупик, Абдулбасирова, Беговая, Беговая 2-й тупик, Заречная, Карабудахкентское, Кулиева, Орлова, Перова, Персиковая, Персиковая 1-й тупик, Пихтовая 1-й тупик, Расула Гамзатова, Центральная, Цовкринская и Яблоневая.
Возможны также ограничения на прилегающих улицах и переулках. Электросетевая организация просит отнестись к техническим мероприятиям с пониманием и приносит извинения за временные неудобства.