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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале госпитализировали пострадавшего при падении дерева

Жителя Махачкалы, пострадавшего в результате падения дерева, доставили в одну из городских клиник. Об этом сообщили в администрации города.
Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь и обеспечивают особый уход.
В больнице находятся представители администрации столицы Дагестана: начальник Управления ЖКХ Махачкалы Уллубий Адаев и руководство МБУ «Дирекция парков и скверов г. Махачкалы». На место происшествия выехал первый заместитель главы города Гаджимурад Муртузалиев.

Авторы

  • Мария Хоперская