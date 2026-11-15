В Махачкале госпитализировали пострадавшего при падении дерева
Жителя Махачкалы, пострадавшего в результате падения дерева, доставили в одну из городских клиник. Об этом сообщили в администрации города.
Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь и обеспечивают особый уход.
В больнице находятся представители администрации столицы Дагестана: начальник Управления ЖКХ Махачкалы Уллубий Адаев и руководство МБУ «Дирекция парков и скверов г. Махачкалы». На место происшествия выехал первый заместитель главы города Гаджимурад Муртузалиев.