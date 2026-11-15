В Дагестане завершили ремонт дороги «Буйнакск — Кизилюрт»
В Буйнакском районе Дагестана ввели в эксплуатацию участок автодороги «Буйнакск — Кизилюрт» — работы шли с 22-го по 41-й километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В церемонии открытия принял участие врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев.
Подрядчики усилили основание дорожного полотна, заменили грунт в местах просадок и уложили новый асфальт. Также приведены в порядок обочины и кюветы, отремонтирована система водоотвода. На дороге установили ограждения и сигнальные столбики, смонтировали новые знаки и нанесли разметку.
С вводом участка вся трасса «Буйнакск — Кизилюрт» приведена в нормативное состояние. Работы велись поэтапно в Кизилюртовском и Буйнакском районах: за несколько лет обновлено более 49 км дороги.