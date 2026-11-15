Лист с крыши многоэтажки в Махачкале упал на прохожего при сильном ветре
Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с падением металлического листа с крыши здания на человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 15 ноября в Махачкале: в результате сильного ветра лист сорвался с крыши многоэтажного дома и упал на прохожего.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Советского района Махачкалы установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению строительных правил и норм.