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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

Лист с крыши многоэтажки в Махачкале упал на прохожего при сильном ветре

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с падением металлического листа с крыши здания на человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 15 ноября в Махачкале: в результате сильного ветра лист сорвался с крыши многоэтажного дома и упал на прохожего.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Советского района Махачкалы установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению строительных правил и норм.

Авторы

  • Мария Хоперская