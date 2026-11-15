Главные новости за неделю 9–15 ноября. Кавказ
У бывшего министра промышленности Ставропольского края Ивана Ковалева арестовали имущество на 19 млн рублей. Информация подтверждается материалами системы «ГАС Правосудие». Под арест попали жилые помещения: одно площадью 193 кв. м с кадастровой стоимостью 11,3 млн рублей и второе площадью 46,2 кв. м стоимостью почти 3 млн рублей. Кроме того, арестованы несколько нежилых объектов площадью от 4,3 до 47 кв. м — самый дорогой из них оценен в 1,8 млн рублей. В перечне также значится автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2012 года выпуска ценой 1,8 млн рублей.
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) был вынужден отложить рассмотрение беспрецедентного экологического иска из-за масштабного технического сбоя в инфраструктуре «Яндекса». Заседание по делу о взыскании 12,16 млрд рублей с местного оператора по утилизации отходов вновь перенесли на 24 ноября 2026 года.
Совокупная кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к сегменту «Производственная деятельность» в Ставропольском крае, после новой государственной оценки может увеличиться с 69 млрд до 3,812 трлн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил источник в АПК Ставрополья. По его словам, такая переоценка может привести к многократному росту налоговой нагрузки на сельхозпредприятия, в том числе на те, которые не используют принадлежащие им объекты.
Задолженность собственников квартир по взносам на капитальный ремонт в Дагестане достигла 3,8 млрд руб. При этом собираемость платежей в первом полугодии 2026 года выросла до 76,44% против 61,89% годом ранее. Такие данные врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Анвар Шамилов привел на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба администрации и главы республики. По словам господина Шамилова, с 2015 года региональный оператор направил в суды более 207 тыс. материалов о взыскании задолженности на общую сумму 3,1 млрд руб. В результате удалось вернуть 959,2 млн руб. Таким образом, взысканная сумма составляет около 31% от объема задолженности, по которой региональный оператор обращался в суды.
Конкурсный управляющий непубличного акционерного общества «Меркурий АПК «Прохладненский» Венера Османова объявила о проведении электронных торгов по продаже права требования к контролирующему лицу должника. На торги выставлена дебиторская задолженность Заура Лаказова в размере 1,89 млрд рублей, возникшая в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Управление закупок Северной Осетии объявило конкурс на капитальный ремонт Чапаевского моста через Терек во Владикавказе. Начальная цена контракта — 1,983 млрд руб., заявки принимают до 30 ноября, итоги планируют подвести 3 декабря. Подрядчику готовы перечислить аванс в размере 30% — около 595 млн руб. Информация опубликована в извещении о закупке в ЕИС; конкурсные документы содержат проект, сметное заключение и расчет цены.
В 2026 году Ставропольский край расширил географию экспорта за счет двух новых рынков — Сингапура и Сьерра-Леоне. Покупатели из этих стран начали закупать ставропольское мясо, мясные субпродукты и фармацевтическую продукцию, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Всего край поставляет продукцию в 78 стран, во внешнеэкономическую деятельность вовлечены более 600 производителей. Регион также продолжает развивать торговые связи с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
В Ставрополе Ленинский районный суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в одном из городских торговых центров. Он останется в СИЗО до 12 января 2027 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. По версии следствия, обвиняемый действовал в сговоре с участником террористической организации, обследовал территорию торгового центра и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил дома. Подготовку пресекли сотрудники ФСБ. По данным спецслужбы, после предполагаемого теракта мужчина намеревался выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России террористической организации.
Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, закончившейся гибелью 31-летнего самбиста Вацилова Давудова, предположительно, ранее не имели претензий друг к другу. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Тагира Ахадова заместителем председателя Комитета по государственным закупкам республики.