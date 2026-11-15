«Комната культуры», МакSим и «Золотой ключик»

На неделе с 16 по 22 ноября в Ярославле выступят группа «Комната культуры», оркестр Concord Orchestra, певица МакSим и комик Иван Абрамов. В театре имени Волкова покажут премьеру «Рыцарь под куполом неба», а в Музее зарубежного искусства — голландскую графику и дельфтский фаянс. Самые интересные события недели — в подборке «Ъ-Ярославль».