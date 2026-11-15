«Комната культуры», МакSим и «Золотой ключик»
Куда сходить в Ярославле с 16 по 22 ноября
На неделе с 16 по 22 ноября в Ярославле выступят группа «Комната культуры», оркестр Concord Orchestra, певица МакSим и комик Иван Абрамов. В театре имени Волкова покажут премьеру «Рыцарь под куполом неба», а в Музее зарубежного искусства — голландскую графику и дельфтский фаянс. Самые интересные события недели — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты
17 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит оркестр CAGMO с программой «Рок-симфония при свечах». Музыканты исполнят инструментальные версии композиций Metallica, Linkin Park и других рок-групп. Начало в 19:00, билеты — от 1,9 тыс. руб. 6+.
19 ноября на «Арене-2000» состоится концерт группы «Комната культуры». Коллектив из Барнаула известен песней «Поезда» и альбомом «Кассета с тремя сторонами». Начало в 19:00, билеты — от 2,5 тыс. руб. 12+.
В тот же день в «Миллениуме» выступит Concord Orchestra с программой «Симфонические хиты. Колесо любви». Начало в 19:00, билеты — от 1,8 тыс. руб. 6+.
20 ноября в Ярославской филармонии состоится концерт «Русский Фауст и музыкальные легенды». Солисты проекта «Молодая опера России» под художественным руководством Любови Казарновской и «ЯрОпера» исполнят фрагменты из опер «Фауст» Шарля Гуно, «Мефистофель» Арриго Бойто и «Демон» Антона Рубинштейна. Начало в 18:30, билеты — от 400 руб. 12+.
В тот же вечер в «Миллениуме» Иван Абрамов представит стендап-программу «Все из детства». Начало в 19:00, билеты — от 2,6 тыс. руб. 18+.
20 ноября на «Арене-2000» выступит певица МакSим. В программе — «Знаешь ли ты», «Научусь летать» и другие песни. Начало в 20:00, билеты в Intickets — от 2,5 тыс. руб. 0+.
Спектакли
16 ноября в Доме актера имени Сергея Пускепалиса покажут спектакль «Похороните меня за плинтусом». Начало в 19:00, билеты — от 600 руб. 12+.
19 ноября на этой же площадке представят постановку «Дура и дурочка». Начало в 19:00. 12+.
21 ноября во Дворце молодежи покажут комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!». Когда богатая родственница отменяет визит, друзья уговаривают приятеля сыграть ее роль. Начало в 19:00, билеты — от 1,7 тыс. руб. 18+.
21 и 22 ноября на основной сцене театра имени Волкова пройдут премьерные показы спектакля «Рыцарь под куполом неба». Постановка Валерия Кириллова рассказывает о молодых десантниках, оказавшихся на фронте. Начало в 18:30. 12+.
22 ноября Ярославский театр кукол покажет «Золотой ключик» по сказке Алексея Толстого. В постановке Петра Васильева актеры играют на сцене вместе с тростевыми куклами и вживую исполняют песни на музыку Николая Морозова. Начало в 12:00. 6+.
В тот же день на камерной сцене театра имени Волкова покажут «Клуб отчаянных оптимистов» — спектакль по пьесам Фредерика Строппеля о жизни пожилых людей. Начало в 14:00. 16+.
Выставки и музейные события
21 ноября в Музее истории города Ярославля откроется выставка «Этностиль». В экспозиции — мебель, текстиль, керамика и другие предметы интерьера, в которых авторы используют традиционные орнаменты и ремесленные техники. Выставка будет работать до 6 декабря. Билеты — 100–200 руб. 6+.
В Музее зарубежного искусства до 28 февраля работает выставка «Голландская коллекция Ярославского художественного музея». Большинство экспонатов музей показывает впервые. Среди них шесть оригинальных рисунков XVII века и комплект из пяти дельфтских ваз XVIII века. Полный билет — 250 руб., льготный — 150 руб. 0+.
В Ярославском музее-заповеднике до 6 декабря открыта выставка «Эффект оперы Зимина». Полный билет на выставку — 500 руб., льготный — 400 руб. 0+. Экскурсии пройдут 20 ноября в 18:30, 21 ноября в 13:00 и 15:00, 22 ноября в 14:00. Билет на экскурсию — 500 руб. 6+.
Хоккей
16 ноября ярославский «Локомотив» примет «Сочи» на «Арене-2000». Матч регулярного чемпионата КХЛ станет единственной домашней игрой ярославцев на неделе. Начало в 19:30. 12+.