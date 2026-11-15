Главные события недели 9–15 ноября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
В Черноземье строят планы на ближайшие годы и разбираются с обязательствами прошлых лет. Бывшую площадку КБХА в Воронеже готовят под офисы, разработчики тамбовского титана назвали сроки запуска комбината. Орловский перевозчик требует компенсировать недополученные доходы, а участники концессий обсуждают расторжение соглашений. Воронежские министры защищали бюджет перед депутатами и спорили с замгубернатора о качестве услуг за пределами облцентра.
«Домостроительный комбинат» с партнерами планирует вложить 1,5 млрд руб. в переустройство бывшей площадки КБХА в Воронеже под девятиэтажный «Гагарин-центр». Открытие бизнес-центра площадью 19,5 тыс. кв. м намечено на третий квартал 2027 года. Эксперты обратили внимание на нестабильный спрос и длительный срок возврата вложений
«Сегмент» группы «Ареал» раскрыл параметры освоения месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Строительство горно-обогатительного комбината компания предварительно оценивает в 30 млрд руб.: начать работы планируют в 2028 году, поэтапный запуск — в 2029–2031 годах. Эксперты оценили перспективы сбыта концентратов и экологические риски
Единственный пригородный железнодорожный перевозчик Орловской области «Региональный экспресс» требует от властей 296 млн руб. Компания объясняет убытки за 2024 год недостаточным уровнем установленных тарифов. Юристы рассказали, что перевозчику предстоит доказать в суде
Замгубернатора Воронежской области Игорь Лотков раскритиковал социальный блок за «лоскутную модернизацию» и чрезмерное внимание к облцентру. Министры пытались убедить его, что успешные практики распространяются и на районы
Воронежский журналист Александр Пирогов выступил в суде по делу о клевете на бывшего депутата Госдумы Андрея Маркова. Он отрицает вину, оспаривает квалификацию обвинения и считает уголовное преследование местью за публикации
Десять резидентов индустриального парка «Фатеж» в Курской области заявили 35,5 млрд руб. инвестиций и создание 1,7 тыс. рабочих мест. Соглашения заключены, но названия компаний пока не раскрываются
Белгородский «Транспорт будущего» консервирует производственную площадку в Тольятти на фоне уголовного дела в отношении инвесторов и отсутствия новых военных заказов. Компания сокращает расходы и намерена сосредоточиться на гражданских беспилотниках
Главу управления строительной политики мэрии Воронежа Оксану Евдакову отправили под домашний арест. Следствие считает, что при строительстве ливневки в Центральном парке она незаконно авансировала подрядчика более чем на 335 млн руб.
ГК «Выбор» выиграла торги на право застройки бывшего студгородка политеха в Воронеже за 855,9 млн руб. В другом проекте девелопера — «квартале мойщиков» — суд отказался приостанавливать договор комплексного развития территории
Власти Курской области потребовали расторгнуть мусорную концессию стоимостью 2,1 млрд руб.; инвестор также добивается прекращения соглашения и компенсации затрат. В Воронеже Эдуард Толоконников попросил прекратить концессии на три подземных перехода, объяснив это нехваткой средств на реконструкцию
Липецкая «Энергия» требует с «Курганприбора» более 270 млн руб. долга за поставленные батареи и неустойки. Суд принял иск и предложил сторонам рассмотреть возможность мирового соглашения
Строительство новой поликлиники в Ельце Липецкой области оценили в 1,3 млрд руб. Власти ищут подрядчика, который спроектирует и возведет здание на 413 посещений в смену до конца марта 2029 года
Банкротящийся белгородский завод сапфиров «Монокристалл» потребовал 699 млн руб. с тайваньской Monocrystal Co. Спор связан с обязательствами по поставке; состав суммы и конкретные договоры пока не раскрыты
После гибели Павла Моисеева Тамбовский госуниверситет имени Державина возглавила в качестве врио ректора Яна Радюкова. Она работает в вузе с 2003 года, с 2022-го занимала должность проректора
В правительстве Белгородской области продолжились кадровые изменения: Андрей Бубело покинул пост министра ЖКХ примерно через два месяца после назначения. Минздрав после отставки Андрея Иконникова возглавила его первый заместитель Людмила Крылова
На заправках «Роснефти» в Черноземье вновь ограничили отпуск бензина: до 30 л в один бак в городе и до 50 л на трассе. В Орловской области губернатор сообщил о снятии лимитов на АЗС «Газпрома»
В районе поселка Комсомольский Белгородской области 12 ноября при ударе беспилотника по автомобилю погибла 12-летняя девочка. Ее мать получила тяжелое осколочное ранение головы