Главные события недели 9–15 ноября в Черноземье

В Черноземье строят планы на ближайшие годы и разбираются с обязательствами прошлых лет. Бывшую площадку КБХА в Воронеже готовят под офисы, разработчики тамбовского титана назвали сроки запуска комбината. Орловский перевозчик требует компенсировать недополученные доходы, а участники концессий обсуждают расторжение соглашений. Воронежские министры защищали бюджет перед депутатами и спорили с замгубернатора о качестве услуг за пределами облцентра.