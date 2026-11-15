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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

Прокуроры Ставрополья подали 16 исков из-за небезопасных детских площадок

Прокуратура Ставрополья по итогам проверки детских игровых и спортивных площадок подала в суды 16 исков и внесла собственникам 150 представлений об устранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.
Выявлено более 150 фактов нарушений: конструкции не соответствовали техническим регламентам, имели коррозию и ржавчину, были повреждены лакокрасочные покрытия, а крепеж элементов оказался ненадежным.
По итогам мер реагирования свыше 40 бесхозяйных комплексов поставлено на учет, в нормативное состояние приведено 182 объекта инфраструктуры, 18 аварийных сооружений демонтировано. Работа продолжается с целью полного исключения подобных нарушений.

Авторы

  • Мария Хоперская