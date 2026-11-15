У подозреваемого в убийстве самбиста в Дагестане снова изъяли травматическое оружие
Незадолго до убийства самбиста Вацилова Давудова подозреваемый вновь обзавелся травматическим пистолетом — Grand Power, ставшим орудием преступления. Об этом сообщило МВД Дагестана.
«По информации УУР МВД Дагестана, в феврале 2024 года в рамках операции "Оружие" сотрудниками полиции у ныне задержанного уже был изъят незаконно хранящийся травматический пистолет "Гроза"», — говорится в сообщении.
По данным министерства, оба оружия хранились у него незаконно.