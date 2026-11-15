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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

У подозреваемого в убийстве самбиста в Дагестане снова изъяли травматическое оружие

Незадолго до убийства самбиста Вацилова Давудова подозреваемый вновь обзавелся травматическим пистолетом — Grand Power, ставшим орудием преступления. Об этом сообщило МВД Дагестана.
«По информации УУР МВД Дагестана, в феврале 2024 года в рамках операции "Оружие" сотрудниками полиции у ныне задержанного уже был изъят незаконно хранящийся травматический пистолет "Гроза"», — говорится в сообщении.
По данным министерства, оба оружия хранились у него незаконно.

Авторы

  • Мария Хоперская