Сотрудников красноярского колледжа осудили за выдачу 175 дипломов без обучения

В прокуратуре сообщили, что в 2020 году колледж участвовал в госпрограмме бесплатного обучения граждан, пострадавших от пандемии. За подготовку специалистов учреждение получало бюджетные деньги. Учебный процесс, установило расследование, проходил только на бумаге: граждан зачисляли по чужим персональным данным, ставили им оценки, оформляли экзаменационные ведомости. Некоторые задания за отсутствующих выполняли сами преподаватели. В списках выпускников даже были те, кто отказался от обучения. С октября по декабрь 2020 года колледж «подготовил» 175 «специалистов». За занятия, которых никто не проводил, учреждение получило свыше 4 млн руб.