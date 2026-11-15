Сотрудников красноярского колледжа осудили за выдачу 175 дипломов без обучения
Вынесен приговор девяти сотрудникам Канского технологического колледжа по делу о незаконной выдаче 175 дипломов. Бывшему замдиректора и одному преподавателю назначены принудительные работы на срок до двух лет с удержанием 10% жалования, остальные получили штрафы, рассказали в прокуратуре Красноярского края. Всем обвиняемым суд установил трехлетний запрет на занятие педагогической деятельностью в сфере дополнительного профессионального образования.
В прокуратуре сообщили, что в 2020 году колледж участвовал в госпрограмме бесплатного обучения граждан, пострадавших от пандемии. За подготовку специалистов учреждение получало бюджетные деньги. Учебный процесс, установило расследование, проходил только на бумаге: граждан зачисляли по чужим персональным данным, ставили им оценки, оформляли экзаменационные ведомости. Некоторые задания за отсутствующих выполняли сами преподаватели. В списках выпускников даже были те, кто отказался от обучения. С октября по декабрь 2020 года колледж «подготовил» 175 «специалистов». За занятия, которых никто не проводил, учреждение получило свыше 4 млн руб.
Жительница Канска с удивлением узнала, что она якобы прошла обучение в колледже и получила диплом специалиста по гостиничному делу. По ее словам, документы в колледж она не подавала, занятий не посещала.