Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

Ставропольский режиссер стал креативным продюсером международного киноальманаха

Режиссер из Ставрополя Марк Кроль стал участником и креативным продюсером международного киноальманаха «Лечебница ужасов доктора Шока». Об этом сообщает администрация краевого центра.
Проект объединил кинематографистов из России, США, Южной Кореи и Таиланда. Короткометражная работа господина Кроля «Сломанная реальность» станет заключительной частью альманаха. Ранее его работы уже побеждали на кинофестивалях в Великобритании, Индии, США и Таиланде.
«Сейчас авторы ведут переговоры со стриминговыми площадками и определяют дату выхода проекта», — добавили в мэрии краевого центра.

Авторы

  • Мария Хоперская