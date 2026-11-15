Ставропольский режиссер стал креативным продюсером международного киноальманаха

Проект объединил кинематографистов из России, США, Южной Кореи и Таиланда. Короткометражная работа господина Кроля «Сломанная реальность» станет заключительной частью альманаха. Ранее его работы уже побеждали на кинофестивалях в Великобритании, Индии, США и Таиланде.