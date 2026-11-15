В Дагестане оштрафовали три АЗС за отказ принимать карты для оплаты

В частности, на АЗС в Махачкале на пересечении проспекта Гамидова и улицы И. Казака покупателям бензина АИ-95 предлагали оплатить топливо только наличными — возможность рассчитаться банковской картой или иным безналичным способом отсутствовала. Аналогичные нарушения специалисты подтвердили в ходе выездных обследований еще на двух заправках Каспийска.