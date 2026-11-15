В Дагестане оштрафовали три АЗС за отказ принимать карты для оплаты
Управление Роспотребнадзора по Дагестану выявило нарушения прав потребителей на автозаправочных станциях Махачкалы и Каспийска. Поводом стали обращения граждан и сообщения в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, на АЗС в Махачкале на пересечении проспекта Гамидова и улицы И. Казака покупателям бензина АИ-95 предлагали оплатить топливо только наличными — возможность рассчитаться банковской картой или иным безналичным способом отсутствовала. Аналогичные нарушения специалисты подтвердили в ходе выездных обследований еще на двух заправках Каспийска.
В отношении владельцев всех трех АЗС возбудили административные дела по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ. Каждому назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.