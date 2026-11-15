Самбист на свадьбе в Махачкале погиб из-за спонтанной ссоры

ЧП произошло в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемым оказался 23-летний житель Махачкалы, его уже задержали.