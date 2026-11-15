Самбист на свадьбе в Махачкале погиб из-за спонтанной ссоры
Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, закончившейся гибелью 31-летнего самбиста Вацилова Давудова, предположительно, ранее не имели претензий друг к другу. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, ссора возникла непосредственно во время торжества: гости сначала обменялись резкими словами, затем перепалка переросла в драку и стрельбу. «Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — отметил собеседник агентства. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения.
ЧП произошло в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемым оказался 23-летний житель Махачкалы, его уже задержали.
Вацилов Давудов — обладатель Кубка Европы по дзюдо, двукратный бронзовый призёр Кубка России по дзюдо, бронзовый призёр чемпионата России по самбо. Мастер спорта России.