Красноярский краевой суд проверит приговор экс-главе Госавтоинспекции региона
В Красноярский краевой суд 13 ноября поступила жалоба на приговор по делу бывшего начальника управления ГИБДД региона Андрея Сиротинина. Дата слушаний пока не назначена.
Оспариваемый сторонами приговор Железнодорожный райсуд вынес 16 октября. Бывшего главного красноярского гаишника признали виновным в получении взяток (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) и дали 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. Вместе с экс-полицейским были осуждены два взяткодателя, которые отделались штрафами 150 тыс. и 900 тыс. руб.
СКР вменял Андрею Сиротинину превышение полномочий и получение взяток на 1,3 млн руб. за выдачу «красивых» госномеров, положительную оценку на экзамене на водительские права и удаление из служебных баз ГИБДД информации о нарушениях правил дорожного движения. Помимо денег, в качестве взятки в деле фигурируют услуги по ремонту квартиры главного гаишника края. Андрей Сиротинин вину отрицает.