Красноярский краевой суд проверит приговор экс-главе Госавтоинспекции региона

СКР вменял Андрею Сиротинину превышение полномочий и получение взяток на 1,3 млн руб. за выдачу «красивых» госномеров, положительную оценку на экзамене на водительские права и удаление из служебных баз ГИБДД информации о нарушениях правил дорожного движения. Помимо денег, в качестве взятки в деле фигурируют услуги по ремонту квартиры главного гаишника края. Андрей Сиротинин вину отрицает.