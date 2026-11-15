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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане назначен заместитель председателя Комитета по госзакупкам

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Тагира Ахадова заместителем председателя Комитета по государственным закупкам республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Основанием для назначения стало распоряжение правительства Дагестана, которое подписал господин Рамазанов. Решение уже вступило в силу.
Новое назначение касается одного из ключевых направлений работы региональной власти: именно через госзакупки распределяются бюджетные средства на нужды школ, больниц и дорог.

Авторы

  • Мария Хоперская