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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области значительно выросло количество пожаров, чаще стали гореть бани

За прошедшие сутки (14 ноября и ночь с 14 на 15 ноября) в Самарской области произошло 33 пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Это самое большое количество пожаров за сутки, зафиксированное за неделю. Ранее, в течение минувшей недели, в сутки фиксировалось от пяти до 10 пожаров.
По данным ведомства, в числе 33-х зафиксированных за сутки пожаров сгорели четыре частные бани. При этом в течение уходящей недели пожары в банях фиксировались только дважды.

Авторы

  • Андрей Васильев