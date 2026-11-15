В Самарской области значительно выросло количество пожаров, чаще стали гореть бани
За прошедшие сутки (14 ноября и ночь с 14 на 15 ноября) в Самарской области произошло 33 пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.
Это самое большое количество пожаров за сутки, зафиксированное за неделю. Ранее, в течение минувшей недели, в сутки фиксировалось от пяти до 10 пожаров.
По данным ведомства, в числе 33-х зафиксированных за сутки пожаров сгорели четыре частные бани. При этом в течение уходящей недели пожары в банях фиксировались только дважды.