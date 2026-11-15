В Новороссийске в четверг будет снижена подача воды
В Новороссийске в четверг 19 ноября в связи с окончанием реконструкции водоводов будет снижена подача воды. Об этом сообщает администрация города.
Речь идет о завершении реконструкции водоводов на ул. Магистральной №2 до ул. Кутузовская». В четверг подрядная организация будет выполнять работы по переключению построенных водоводов.
В связи с этим с 08:00 на 60% будет снижена подача воды на Новороссийск. Утром вода будет подавать населению с 06:00 до 08:00, вечером – с 18:00 до 20:00. По заявкам вода будет перевозиться автоцистернами.
Водоснабжение будет восстановлено по окончанию работ.