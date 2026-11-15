Поставщика питания в детсады Красноярска оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупцию
За коррупционное правонарушение на 500 тыс. руб. оштрафована компания «Конс», занимающаяся поставками продуктов питания в дошкольные учреждения Красноярска. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Как установила проверка ведомства, осенью 2024 года представитель ООО «Конс» передал сотруднице бухгалтерии, обслуживавшей детсады Октябрьского района Красноярска, 160 тыс. руб. Деньги предназначались за заключение детсадами контрактов на поставку продуктов питания с фирмой без проведения конкурентных процедур. В декабре 2024 года ООО «КОНС» оформило 26 договоров поставки с дошкольными учреждениями в обход конкурса.
Прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).