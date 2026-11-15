Поставщика питания в детсады Красноярска оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупцию

Как установила проверка ведомства, осенью 2024 года представитель ООО «Конс» передал сотруднице бухгалтерии, обслуживавшей детсады Октябрьского района Красноярска, 160 тыс. руб. Деньги предназначались за заключение детсадами контрактов на поставку продуктов питания с фирмой без проведения конкурентных процедур. В декабре 2024 года ООО «КОНС» оформило 26 договоров поставки с дошкольными учреждениями в обход конкурса.