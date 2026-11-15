Над территорией Ульяновской области перехвачено и уничтожено семь вражеских БПЛА
Семь вражеских беспилотных летательных аппаратов дежурными силами ПВО и мобильными огневыми группами были перехвачены и уничтожены над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил утром в воскресенье, 15 ноября, губернатор региона Алексей Русских.
Места падения зафиксированы на территории Майнского и Николаевского районов. пострадавших и повреждений имущества нет.
Минувшей ночью с 14 на 15 ноября в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях объявлялся режим беспилотной опасности. Об этом в своих Макс-каналах извещали население губернаторы регионов и МЧС.
В Ульяновской области особый режим объявлялся в 3:00 и был отменен в 7:23. В Самарской области объявлялся дважды — с 5:11 до 7:14 и с 8:54 до 9:45. В Оренбургской — с 4:23 до 8:07.
Росавиация в связи с беспилотной опасностью вводила в аэропортах Самары и Ульяновска временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты в Самаре в 7:19 и в Ульяновске — в 7:30.
В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в связи с объявлявшимся планом «ковер» задержаны два авиарейса, которые утром должны были вылетать в Москву: DP 466 — до 12:35; FV 6076 — до 13:05.
В самарском аэропорту Курумоч задержаны девять авиарейсов, вылетающих в Ереван, Ноябрьск, Екатеринбург, Маталлу, Сочи, Санкт-Петербург, а также три авиарейса в Москву.
Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 14 регионов России.