В Михайловске достроят дополнительный водовод до первого квартала 2027 года
В Михайловске завершают прокладку дополнительного водовода, который должен решить проблему бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в ответ на обращение местной жительницы.
Как пояснили в ведомстве, за последние десять лет в Михайловске значительно выросли площади застраиваемых территорий, и существующих сетей водоснабжения уже не хватает для обеспечения жителей водой без перебоев.
«Для решения вопроса водоснабжения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" ведется работа по прокладке дополнительного водовода от сетей водоснабжения МУП "Водоканал" города Ставрополя. Планируемый срок окончания работ — I квартал 2027 года», — говорится в ответе министерства.