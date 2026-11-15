В Махачкале на насосной станции «Вузовское озеро» установили резервный трансформатор
Резервный силовой трансформатор установлен и введен в эксплуатацию на насосной станции «Вузовское озеро» в Махачкале. Об этом сообщил руководитель Махачкалинских горэлектросетей Ферзилах Исламов.
Насосная станция относится к объектам I категории надежности электроснабжения, что предусматривает обязательное наличие резервного источника питания. Сооружение обеспечивает подачу питьевой воды порядка 300 тыс. человек.
Оборудование мощностью 2,5 МВт, как уверяют энергетики, повысит надежность энергоснабжения водонасосной станции и, соответственно, водоснабжения горожан.