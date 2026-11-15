На Ставрополье выявили более 6,2 тысячи случаев незаконного использования семян
Более 6,2 тысячи случаев незаконного использования семян выявили на Ставрополье с начала года, следует из сообщения управления Россельхознадзора по региону. Проверке ведомства подверглись 1,8 тысячи хозяйствующих субъектов, в том числе ООО «Агрокомплекс Ставропольский» и АО «Агрохлебопродукт».
По данным ведомства, предприятия использовали семена охраняемых сортов без патентов или лицензионных договоров с правообладателями. Так, в «Агрокомплексе Ставропольском» обнаружили пшеницу трех сортов — «Тимирязевка 150», «Победа 75» и «Таня», права на которые принадлежат Национальному центру зерна имени П. П. Лукьяненко. АО «Агрохлебопродукт», в свою очередь, использовало горох сорта «Томас», правообладателем которого выступает Тюменский научный центр СО РАН.
Информацию о выявленных нарушениях направили в Госсорткомиссию, где должны принять соответствующие меры.