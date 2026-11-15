Власти Дагестана направят 571 млн рублей на поддержку образования
Правительство Дагестана выделит 571 млн рублей дополнительной поддержки образовательной сферы, из которых 117,3 млн руб. направят на доведение зарплат педагогов до МРОТ с ноября. Об этом на совещании по финансово-экономическим показателям сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов.
До 1 декабря поручено завершить оптимизацию сверхнормативной штатной численности, привести штатные нормативы в соответствие с требованиями и исключить неэффективные расходы.
По словам господина Рамазанова, финансовая поддержка поможет муниципалитетам вовремя и в полном объеме выполнять обязательства перед работниками образования, однако не снимает с руководителей на местах ответственности за планирование расходов и финансовую дисциплину.
Своевременную оплату труда учителей премьер назвал безусловным обязательством, которое остается на его личном контроле и должно находиться на контроле каждого главы муниципалитета.