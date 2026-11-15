В Томск приехал новый начальник управления Следственного комитета

«Мы с Дмитрием Викторовичем уже познакомились. Обсудили основные направления совместной работы, работы следственных органов в нашей области. Региональное управление играет важнейшую роль в обеспечении порядка на территории, законных прав и интересов жителей, в защите всей нашей страны, ее суверенитета, государственности. Эти задачи особенно актуальны в период проведения специальной военной операции, беспрецедентного давления на нашу страну, злодеяний западных спецслужб. Наши недруги, испытывая поражения на фронте, активизируются у нас в тылу. Под ударом – самые уязвимые, особенно пожилые люди и молодежь. Они продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Это новые вызовы, которым мы противостоим на системной основе каждый день и час»,– сказал губернатор.