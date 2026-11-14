ХК «Сочи» проиграл «Амуру»
Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от хабаровского «Амура» в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 0:2.
В первом периоде хабаровчане владели инициативой и нанесли больше бросков по воротам – 17 против 6 у южан. Но на последнем рубеже «черноморцев» Дамир Шаймарданов играл уверенно и надежно. Во второй двадцатиминутке рисунок игры не изменился – гости продолжили владеть инициативой, полностью контролировали ход встречи и дважды поразили ворота «Сочи».
Счет в этом противостоянии открыл нападающий «Амура» Алексей Кручинин. В одной из следующих стремительных атак успех праздновал хабаровчанин Виталий Абрамов. До перерыва «Амур» мог забивать еще при игре «пять на четыре», однако «леопарды» сдержали натиск соперника. В заключительном периоде зрители не увидели заброшенных шайб. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:2.
После 26 матчей подопечные Андрея Миронова занимают 10-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ «Сочи» сыграет 16-го ноября в Ярославле против «Локомотива».