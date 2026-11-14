ХК «Сочи» проиграл «Амуру»

Счет в этом противостоянии открыл нападающий «Амура» Алексей Кручинин. В одной из следующих стремительных атак успех праздновал хабаровчанин Виталий Абрамов. До перерыва «Амур» мог забивать еще при игре «пять на четыре», однако «леопарды» сдержали натиск соперника. В заключительном периоде зрители не увидели заброшенных шайб. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:2.