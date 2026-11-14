Футболистки «Крылья Советов» финишировали на пятом месте в Суперлиге
В субботу, 14 ноября, в заключительном матче текущего сезона Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» на выезде сыграли с казанскимпермскую «Рубином». Самарская команда победила со счетом 4:0.
«Крылья Советов» завершили сезон на пятой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав 38 очков. Этот результат стал лучшим в истории клуба.
Татьяна Морина забила 17 мячей, возглавив вместе с двумя легионерами гонку бомбардиров чемпионата.