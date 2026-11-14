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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга

Футболистки «Крылья Советов» финишировали на пятом месте в Суперлиге

В субботу, 14 ноября, в заключительном матче текущего сезона Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» на выезде сыграли с казанскимпермскую «Рубином». Самарская команда победила со счетом 4:0.
«Крылья Советов» завершили сезон на пятой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав 38 очков. Этот результат стал лучшим в истории клуба.
Татьяна Морина забила 17 мячей, возглавив вместе с двумя легионерами гонку бомбардиров чемпионата.

Авторы

  • Андрей Сазонов