Главные новости за 14 ноября. Кавказ
В Ставрополе Ленинский районный суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в одном из городских торговых центров. Он останется в СИЗО до 12 января 2027 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. По версии следствия, обвиняемый действовал в сговоре с участником террористической организации, обследовал территорию торгового центра и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил дома. Подготовку пресекли сотрудники ФСБ. По данным спецслужбы, после предполагаемого теракта мужчина намеревался выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России террористической организации.
В Кабардино-Балкарии арестовали главу села Эльбрус по подозрению в незаконной передаче муниципальной земли стоимостью более 14,8 млн руб. родственнице. По версии следствия, в сентябре—ноябре 2024 года чиновник изменил вид разрешенного использования участка площадью 1,9 тыс. кв. м и передал его в аренду без конкурсных процедур. При рыночной стоимости свыше 14,8 млн руб. за землю заплатили 328,5 тыс. руб. Ущерб муниципалитету следствие оценило в 14,5 млн руб. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СКР.
Медиана зарплатных предложений в сельском хозяйстве Ставропольского края за январь—сентябрь 2026 года выросла на 22% в годовом выражении, до 99,4 тыс. руб., сообщила «Ъ-Кавказ» директор hh.ru в регионах Марина Качанова. Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагали машинистам — 184,6 тыс. руб., зоотехникам — 110 тыс. руб. и агрономам — 95,7 тыс. руб. За девять месяцев на платформе разместили 1,6 тыс. вакансий и 4,2 тыс. резюме в аграрной сфере региона. Конкуренция составила семь соискателей на одну вакансию, что, по оценке эксперта, свидетельствует об отсутствии дефицита кадров в отрасли. Для сравнения, в Ростовской области медиана предложений выросла на 107%, до 188,1 тыс. руб., в Краснодарском крае — на 25%, до 107,8 тыс. руб.
Жители Ставропольского края на новогодние праздники чаще всего бронируют железнодорожные билеты в Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж и Саратов. Среди популярных направлений также Волгоград, Краснодар, Сочи, Адлер и Россошь. При перелетах и автобусных поездках лидирует Москва, а среди зарубежных направлений — Ереван. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в сервисе путешествий «Туту». В Дагестане наиболее востребованы железнодорожные маршруты в Саратов, Москву, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Воронеж, в Кабардино-Балкарии — в Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар и Адлер, в Северной Осетии — в Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Новороссийск. По словам директора по развитию партнерской сети «Туту» Эмиля Зиядинова, в 2026 году путешественники стали покупать билеты ближе к праздникам. При этом средний чек на оформленные в ноябре железнодорожные билеты составил 12,1 тыс. руб., автобусные — 8,5 тыс. руб., авиабилеты по России — 28,2 тыс. руб., за рубеж — 36,8 тыс. руб. Более половины железнодорожных бронирований приходится на плацкарт, однако доля купе за год выросла на 3,5%. Исследование охватывает билеты, приобретенные до 12 ноября на поездки с 25 декабря по 10 января, поэтому рейтинги могут измениться по мере приближения праздников.