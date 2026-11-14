В Дагестане к зиме подготовили более 50 тыс. тонн противогололедной смеси
Дорожные службы Дагестана заготовили более 50 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки трасс в зимний период. На федеральных дорогах республики планируют задействовать 140 единиц специализированной техники. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин по итогам встречи с начальником ФКУ Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком на полях Каспийского цифрового форума.
Стороны также обсудили строительство обходов Хасавюрта, Дербента и Махачкалы. По словам главы республики, новые дороги должны вывести транзитный транспорт за пределы городов, снизить нагрузку на уличную сеть и повысить безопасность движения. Реализацию проектов договорились держать на постоянном контроле.