В Дагестане к зиме подготовили более 50 тыс. тонн противогололедной смеси

Дорожные службы Дагестана заготовили более 50 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки трасс в зимний период. На федеральных дорогах республики планируют задействовать 140 единиц специализированной техники. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин по итогам встречи с начальником ФКУ Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком на полях Каспийского цифрового форума.