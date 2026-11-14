На участке Магри–Веселое ожидается волнение моря 4–5 баллов
На черноморском участке Магри–Веселое в Сочи с 18:00 мск 14 ноября до 18:00 15 ноября прогнозируется волнение моря 4–5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.
Ночью высота волн составит 1,3–1,8 м, утром и днем — 1,5–2,5 м. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений.
Жителям и туристам рекомендуют принять меры предосторожности и воздержаться от посещения набережных и пирсов. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.