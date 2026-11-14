В Сочи планируют завершить ремонт дороги на улице Абовяна до конца ноября
В Сочи продолжается ремонт дорожного полотна на улице Абовяна. Работы включают восстановление поврежденного участка дороги, замену водопроводной трубы и ямочный ремонт. Завершить их планируют до конца ноября при благоприятных погодных условиях. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
На первом этапе специалисты наладили работу коллектора и заменили поврежденный участок водопроводной трубы. После этого дорожные рабочие приступили к восстановлению асфальтового покрытия. К настоящему времени на участке уже уложили нижний слой асфальтобетона. В ближайшее время специалисты приступят к укладке верхнего слоя.
По словам Андрея Прошунина, на необходимость привести дорогу в порядок обращали внимание жители во время встреч с главой города в районах Сочи. Он отметил, что при ремонте важно не только восстанавливать дорожное покрытие, но и устранять причины его повреждения, в том числе связанные с состоянием инженерных коммуникаций.
Помимо восстановления основного участка, на других отрезках улицы Абовяна проводят ямочный ремонт. Всего работы охватывают около двух километров дороги. Общая площадь ремонта составляет 1,1 тыс. кв. м.
На время проведения работ движение транспорта по улице Абовяна сохраняется. Полностью перекрывать дорогу не планируют.
В администрации Сочи уточнили, что при благоприятных погодных условиях ремонт завершат до конца ноября.