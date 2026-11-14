В Сочи планируют завершить ремонт дороги на улице Абовяна до конца ноября

По словам Андрея Прошунина, на необходимость привести дорогу в порядок обращали внимание жители во время встреч с главой города в районах Сочи. Он отметил, что при ремонте важно не только восстанавливать дорожное покрытие, но и устранять причины его повреждения, в том числе связанные с состоянием инженерных коммуникаций.