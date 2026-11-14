Стало известно, куда жители Северного Кавказа поедут на новогодние праздники
В Ставропольском крае основные бронирования билетов на поезда на период новогодних праздников приходятся на Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж и Саратов, а также Волгоград, Краснодар, Сочи, Адлер и Россошь. На самолеты и автобусы чаще всего бронируют билеты в Москву, а из зарубежных направлений — в Ереван. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили эксперты сервиса путешествий «Туту».
Из Дагестана основная часть бронирований железнодорожных билетов приходится на Саратов и Москву, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Воронеж. У жителей Кабардино-Балкарии наиболее популярны Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар и Адлер. Жители Северной Осетии на новогодние праздники планируют поехать на поездах в Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Новороссийск.
По словам директора по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиля Зиядинова, в 2026 году горизонт покупки билетов сократился. «Часть пользователей решает, куда ехать, уже ближе к праздникам. Пока что чек на новогодние поездки поездом выше, чем в прошлом ноябре: это связано не столько с изменением тарифов, сколько с поведением пользователя — среди ранних покупок выше доля купе и длинных поездок, а ближе к праздникам люди начнут докупать плацкарт и более доступные билеты для коротких направлений»,— рассказал эксперт.
По данным «Туту», в Минеральные Воды вошли в тройку самых популярных автобусных направлений из Краснодарского края, а в топ-10 новогодних направлений из Ростовской области — Кисловодск и Минеральные Воды (шестая и седьмая строчки рейтинга).
Средний чек на новогоднюю поездку, оформленную в ноябре, составил 12,1 тыс. руб. для железнодорожных билетов и 8,5 тыс. руб. для автобусных. Для перелетов по России показатель достиг 28,2 тыс. руб., за рубеж — 36,8 тыс. руб. Среди железнодорожных билетов больше половины приходится на плацкарт, но по сравнению с прошлым сезоном доля купе увеличилась на 3,5%.
В исследовании учтены билеты, оформленные через «Туту» до 12 ноября года на поездки с 25 декабря по 10 января. В компании уточнили, что рейтинг отражает ранние бронирования и может измениться по мере приближения праздников.