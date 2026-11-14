Стало известно, куда жители Северного Кавказа поедут на новогодние праздники

По словам директора по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиля Зиядинова, в 2026 году горизонт покупки билетов сократился. «Часть пользователей решает, куда ехать, уже ближе к праздникам. Пока что чек на новогодние поездки поездом выше, чем в прошлом ноябре: это связано не столько с изменением тарифов, сколько с поведением пользователя — среди ранних покупок выше доля купе и длинных поездок, а ближе к праздникам люди начнут докупать плацкарт и более доступные билеты для коротких направлений»,— рассказал эксперт.