Самолет-разведчик Bombardier Artemis II заметили над Черным морем
Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II 14 ноября вновь выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Утром воздушное судно вылетело из румынского аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану. Об этом сообщает «РИА Новости».
Самолет поднялся в воздух около 10:05 по московскому времени. Менее чем через полчаса он вышел на курс над акваторией Черного моря, где ранее уже выполнял полеты.
Artemis II создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Воздушное судно переоборудовали для выполнения задач радиолокационной разведки. По заказу Пентагона изготовили две такие машины.
Самолет периодически патрулирует нейтральные воды Черного моря вдоль российских границ. Кроме того, разведывательное воздушное судно выполняет полеты в районе Калининградской области.
Над Черным морем также регулярно курсирует шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen. Он выполняет аналогичные полеты над акваторией моря.