Американский разведывательный самолет вновь появился над Черным морем
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II 14 ноября выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно вылетело утром из аэропорта в Румынии и направилось к акватории моря. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации агентства, самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану около 10:05 по московскому времени. Менее чем за полчаса он вышел на курс над нейтральными водами Черного моря.
Bombardier Artemis II представляет собой бизнес-джет Bombardier Challenger 650, который переоборудовали для радиолокационной разведки. Всего по заказу Пентагона изготовили два таких самолета.
Разведывательное воздушное судно регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Черного моря вдоль российских границ. Также этот самолет патрулирует районы вблизи Калининградской области.
Кроме американского Artemis II, над Черным морем регулярно курсирует шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen.