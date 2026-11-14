В Карачаево-Черкесии от подтоплений защитят пять населенных пунктов
В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии проведут работы по защите от подтоплений станиц Зеленчукской и Кардоникской, сел Хуса-Кардоник и Маруха, а также аула Кызыл-Октябрь. В зоне риска находятся более 400 домов, в которых проживают почти 2,5 тыс. человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира.
По словам министра природных ресурсов и экологии КЧР Дианы Кочкаровой, проектно-сметная документация уже подготовлена. Работы охватят участок протяженностью 6,5 км, площадь возможного затопления составляет около 70 га. Защитные мероприятия на опасных участках рек Кардоник, Маруха и Хуса-Кардоник планируют завершить во всех пяти населенных пунктах к концу 2027 года.