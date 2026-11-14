В Карачаево-Черкесии от подтоплений защитят пять населенных пунктов

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии проведут работы по защите от подтоплений станиц Зеленчукской и Кардоникской, сел Хуса-Кардоник и Маруха, а также аула Кызыл-Октябрь. В зоне риска находятся более 400 домов, в которых проживают почти 2,5 тыс. человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира.